L'agente Mario Giuffredi ha dichiarato a Radio Punto Nuovo: "Il futuro di Veretout lo affronteremo a fine campionato, non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Veretout sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One".



"Parisi resterà all’Empoli, mi dispiace che si sia infortunato, saltando l’Europeo Under-21".