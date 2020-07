L'agente di Edin Dzeko è stato a Trigoria, ma sul futuro del bosniaco è ancora buio pesta. Quella di Silvano Martina ieri, infatti è stata una visita solo al giocatore per risolvere alcune problematiche amministrative e burocratiche. Niente incontri quindi con Guido Fienga, Ceo del club come era trapelato in mattinata. Non ci sono novità quindi, anche in entrata però nel senso che fin qui nessuna offerta ufficiale è arrivata a Trigoria. Il volere di Dzeko è chiaro: vuole finire la carriera a Roma dove sono nati i suoi figli Una e Dani e dove, tra qualche settimana, nascerà anche la terza figlia.



PROBLEMA INGAGGIO - Gli unici due ostacoli sono rappresentati dalla probabile assenza di Champions e dal contratto da 7,5 milioni che pesa molto sul bilancio del club. La Roma proverà a spalmare il contratto, ma l'eventuale arrivo di Friedkin potrebbe bastare. Se andrà via sarà solo per l’arrivo di un’offerta da oltre 15 milioni. Una cifra che l'Inter al momento non ha intenzione di spendere per un 34enne. Il futuro di Dzeko quindi potrebbe essere ancora a Roma.