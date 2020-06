Il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, ha parlato di Schick, giocatore di proprietà della Roma in questa stagione in prestito al club tedesco che detiene un diritto di riscatto. Queste le sue parole: "Roma e Lipsia stanno parlando e non c'è ancora nessuna novità. Preferirei che fosse diverso, ma non lo è. Ovviamente ci piacerebbe tenerlo con noi".