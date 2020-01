Jose Rojo Martin, detto Pacheta, tecnico dell'Elche, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe '98 che piace alla Roma: "È vero, c'è un'offerta importante per il ragazzo. Stiamo aspettando la loro decisione - ha affermato ieri in conferenza stampa -. Non voglio che se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando. Vogliamo continuare a contare su di lui perché, se se ne andrà, avremo problemi”.