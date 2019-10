Rodwell si avvicina alla Roma. Il centrocampista inglese, ex City e Sunderland, è svincolato e domani si sottoporrà alle visite mediche. Negli ultimi due anni infatti ha avuto diversi problemi fisici. Se le visite non dovessero andare bene è pronto Marcel Buchel. L'austriaco ex Bologna ed Empoli, cresciuto nella Juve, ha superato Halfredsson e oggi era all'Olimpico per sostenere (così come Rodwell) alcuni test fisici di base.