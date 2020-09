La Roma pensa al ritorno di Antonio Rudiger. Il difensore è in uscita dal Chelsea, che vorrebbe cederlo in prestito a una squadra che non sia una rivale diretta e quindi fuori dalla Premier League. Come riporta ForzaRoma.info attraverso alcuni intermediari il nome del tedesco è arrivato anche sul tavolo di Guido Fienga. I giallorossi continuano a insistere per Smalling ma il Manchester United non abbassa le pretese. Per questo a Trigoria si valutano soluzioni alternative in modo da non ritrovarsi con il classico cerino in mano alla fine del mercato. Con la Roma Rudiger ha giocato due stagioni ed è andato via lasciando un ottimo ricordo. Su di lui si sta muovendo pure il Milan.