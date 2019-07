In casa Roma è sempre più viva l'idea di potenziare il reparto d'attacco con l'innesto in rosa del grande sogno Gonzalo Higuain. L'attaccante finora non ha mai aperto all'addio alla Juventus nonostante i due club siano da tempo d'accordo sul possibile affare e allora fra le mura di Trigoria sta iniziando a prendere piede una pista alternativa che punta... ancora in casa giallorossa.



Sì perché come riporta Tuttosport se non dovesse arrivare Higuain la Roma sta iniziando a pensare di trattenere fino al termine del suo contratto (ovvero per un altro anno) quell'Edin Dzeko promesso sposo dell'Inter.