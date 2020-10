L’Amburgo sa che il suo direttore sportivo Jonas Boldt è corteggiato dalla Roma e per questo vuole cautelarsi. Come riporta la Bild in Germania, il club ha programmato un incontro per la prossima settimana per lavorare al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021. Boldt avrebbe già incontrato lo scorso giovedì i Friedkin e Watts per presentare il suo progetto in un summit durato circa tre ore e ora ne è previsto ancora un altro. I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione da dentro o fuori: lanciarsi nell’avventura giallorossa oppure rinnovare l’accordo con l’Amburgo e continuare il lavoro già iniziato