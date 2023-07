C'è Arabia anche per la Roma. Negli ultimi giorni gli sceicchi hanno bussato anche alla porta di Trigoria per due giocatori che sono sul mercato da tempo. Il primo è Roger Ibanez che però avrebbe declinato anche un tentativo di offerta. Il brasiliano non vuole perdere la Nazionale e non è attratto dai milioni arabi, almeno per il momento. Latitano per ora altre offerte anche se il Fulham a breve potrebbe tornare alla carica. La Roma continua a chiedere 30 milioni, ma a questo punto un'offerta da 25 farebbe vacillare Pinto che punta ai soldi di Ibanez per dare una svolta al mercato in entrata.



SPINAZZOLA - Discorso diverso per Spinazzola, che è in scadenza 2024. L'Al-Shabab avrebbe formulato una prima offerta che però non convince né la Roma né il calciatore: 7,5 milioni al club, un triennale da poco più di 6 milioni al terzino. Troppo poco per convincere Leonardo a spostare tutta la famiglia e rinunciare alla Roma. Si attendono rilanci.