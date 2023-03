"Kumbulla non ha il cervello, poveraccio, è la seconda volta che dà un calcio come ha fatto ieri. Bisogna tenerlo fuori e fargli un corso su come si vive". A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è l'archistar Massimiliano Fuksas, grande tifoso romanista. Lei è romanista doc e apertamente schierato a sinistra: come leadership preferisce il tecnico della Roma Mourinho oppure Elly Schlein? «Preferisco Elly, mi piace di più. Mourinho è simpatico ma gli manca il gioco, non ne ha. Purtroppo a me piace molto Spalletti...»