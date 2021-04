Dopo i cori e fumogeni dei tifosi della Roma, che hanno incoraggiato così la squadra fuori Trigoria, i supporters giallorossi si sono fatti trovare pronti anche per l’arrivo del pullman allo stadio Olimpico. Bandiere, fumogeni e “Daje Roma” per dare grinta agli uomini di Fonseca, che stasera giocheranno una delle partite più importanti della stagione, quella contro l’Ajax. Il 2-1 conquistato in Olanda non fa stare tranquilla però la Roma, che cercherà di difendere il risultato con le unghie e con i denti.