Secondo quanto riferito da Tuttosport, la trattativa per il passaggio di Gonzalo Higuain alla Roma è chiusa per "colpa" di Romelu Lukaku. Infatti, qualora l'attaccante belga fosse approdato alla Juventus, il Pipita avrebbe aperto alla cessione nella Capitale. Attualmente, però, l'argentino vuole giocarsi le sue carte in bianconero.