Dopo Ruben Neves, l'Arsenal mette nel mirino Albert Sambi Lokonga per rinforzare il centrocampo: con Granit Xhaka promesso alla Roma, il club inglese valuta il profilo del classe '99 dell'Anderlecht. L'Arsenal ha offerto, stando a quanto scrivono in Belgio, oltre 15 milioni di euro bonus inclusi. Guarda caso i soldi offerti dai Friedkin per lo svizzero.