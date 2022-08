"L'attesa ne è valsa la pena", sarà questo il pensiero diin queste ore;Un'attesa che sta per finire, perché la cessione a titolo definitivo dialla Cremonese per poco più di 7 milioni di euro permette ai giallorossi di concretizzare la proposta - già sul tavolo da settimane - per l'ex attaccante del Torino.questione di tempo ma le strade tra Belotti e la Roma erano ormai destinate a incrociarsi.L'accordo tra il giocatore e il club è stato trovato in poco tempo.Atteso nei prossimi giorni a Roma per svolgere le visite mediche e poi sarà finalmente a disposizione di Mourinho.(programmato per sabato alle 18:30) nonostante non giochi da inizio giugno, quando scese in campo con l'Italia nella partita persa 3-0 contro l'Argentina."Non so se arriverà, ma mi piacciono quei giocatori che hanno tanta voglia di venire alla Roma", così Mourinho aveva commentato il possibile approdo di Belottiche nelle fin dalle prime conferenze aveva mostrato insofferenza per non poter avere cambi all'altezza nel reparto offensivo.