A Manchester, sponda United, lievita la voracità della società bianconera e indirettamente si decide il mercato della Roma. Come riporta Il Messaggero se la Juve fa centro anche nell'acquisto di Lukaku (e nella cessione di Dybala), il club giallorosso deve solo restare in scia e sfruttare l'onda bianconera. In due modi: 1) con l'arrivo del centravanti belga a Torino, Higuain sarebbe automaticamente di troppo per Sarri e quindi resterebbe con la scelta obbligata di dire sì al club di Pallotta; 2) l'Inter, dovendo rinunciare alla prima scelta di Conte per l'attacco, avrebbe l'urgenza di chiudere per Dzeko e senza più tirare sul prezzo. La Roma, dunque, andrebbe a dama, sistemando la situazione sia in entrata che in uscita. Avrebbe il centravanti titolare per la stagione che verrà e al tempo stesso incasserebbe anche la cifra ritenuta giusta per la cessione annunciata.