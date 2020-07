Il Napoli è al lavoro per intervenire fortemente sul mercato. Non si punta solo Osimhen, ma anche Cengiz Under. L'esterno della Roma piace tanto a Gattuso e De Laurentiis proverà ad accontentare il tecnico calabrese in vista della prossima stagione.



Riguardo questa trattativa che vedrebbe Under vestire la maglia azzurra ha parlato Misrad Turkan, parte dell'entourage di Fali Ramadani (agente del giocatore). Queste le sue parole ai microfoni di Ntvspor:



"Non c'è solo il Napoli su Under. Non faccio nomi, però ci sono anche altri grandi club europei. Al momento pensa solo alla Roma e solo al termine della stagione sceglieremo la strada migliore".