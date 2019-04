Dopo i rumors della scorsa settimana riguardo il fondo qatariota interessato alla Roma e la conseguente smentita arrivata ieri da parte del presidente giallorosso James Pallotta con quella frase polemica sul proprio profilo Twitter (“Siri, mostrami una fake news”), il quotidiano francese L’Equipe conferma le voci arrivate nei giorni passati, spiegando che Qatar Sports Investments è realmente interessato al club capitolino.



I consulenti e gli esperti del fondo di investimento del Qatar, presieduto da Nasser al-Khelaïfi, stanno studiando il caso e la sua fattibilità. Inoltre, ci sarebbe l’eventuale problema di conflitto: QSI non può essere proprietaria sia della Roma che del Paris Saint Germain, quindi in caso dovrebbe esserci un nuovo proprietario per uno dei due club e probabilmente sarebbe per i giallorossi