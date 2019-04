Non soltanto centrocampo e attacco, la Roma si guarda intorno anche per rinforzare la retroguardia. I giallorossi cercano l'erede di Kolarov, è l'ultima idea porta a Cristiano Biraghi della Fiorentina. Il terzino è reduce da una grande stagione con i viola ed è ormai titolare nella Nazionale di Roberto Mancini. La concorrenza per l'ex Pescara, però, è molto alta, dato che è seguito con interesse anche da Milan e PSG. Lo riporta La Nazione.