Non solo Paredes e Tameze. Nella caccia al centrocampista che sostituirà Wijnaldum fino a gennaio spunta pure il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Allan. Il brasiliano, ex Napoli e Udinese, ha rotto totalmente con l'Everton che lo sta offrendo in serie A. E tra gli interessati c'è la Roma. Visto il contratto in scadenza nel 2023 il prezzo del centrocampista è inferiore ai 10 milioni.