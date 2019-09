Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma, parla del club giallorosso a Radio Radio: "Gli anni alla Roma con Totti e De Rossi sono indimenticabili. Siamo cresciuti con questo sogno, di vestire la maglia con la quale siamo cresciuti, ed è quello che vorrei anche per i ragazzi del mio centro sportivo. Quando giochi con un campione come Totti e un amico come De Rossi e riesci a fare determinate cose in Italia, in Europa e in Nazionale è il massimo. Poi ognuno ha preso le sue strade, scelte diverse, carriere diverse ma quello che è stato non si dimentica".