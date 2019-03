Fabio Capello, ex allenatore della Roma, parla di Di Francesco dagli studi di Sky Sport dopo il ko contro il Porto: "Di Francesco merita di finire la stagione. Nessuno fa i miracoli e non c’è molto tempo da qui alla fine. Spero che alla Roma non arrivi un nuovo allenatore, perché Di Francesco è stato un mio giocatore e gli auguro di continuare fino a fine anno e di avere quei successi che merita perché è una persona seria e preparata. Come ha detto De Rossi, nelle prossime due partite, che sulla carta sembrano facili, la squadra deve dimostrare di giocare e servono sei punti".