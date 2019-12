Leandro Castan ha pubblicato sul social Instagram una foto che lo ritrae insieme al suo ex allenatore francese Rudi Garcia. Il giocatore, ora al Vasco da Gama, ha ricordato a distanza di cinque anni l’intervento al cavernoma avvenuto nel dicembre 2014. Queste le sue parole: “Oggi sono trascorsi 5 anni dall’intervento, 5 anni in cui la mia vita è completamente cambiata, 5 anni in cui ho avuto il periodo più difficile della mia vita, 5 anni sì, sono rinato di nuovo, 5 anni in cui sono diventato sicuramente una persona migliore rispetto a quella che ero. Grazie a tutti quelli che erano e sono al mio fianco, Dio solo sa cosa ho passato e guardando indietro oggi, ne è valsa la pena!!!”.