ex giocatore della Roma, è intervenuto sulle frequenze di Centro Suono Sport, durante la trasmissione “Io sto con Centro Suono Sport”. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:«Io avevo un destro e un sinistro forte e preciso, arrivavo sempre al limite dell’area di rigore ma non tiravo quasi mai, preferivo fare assist per i miei compagni. Se avessi calciato tutte le volte che ero in quella zona del campo, sarei andato spesso in doppia cifra».«Io non faccio parte della Hall of Fame della Roma e per me questa è una vergogna. Non esiste al mondo, forse non mi hanno considerato perché poi sono andato alla Lazio, ma le storie sono tante. Dopo l’annata del terzo posto, ho proseguito con la Roma ma non siamo andati benissimo. Il presidente voleva vendermi e voleva mandarmi all’Hellas Verona. Litigai con il presidente perché io non volevo spostarmi da Roma per motivi familiari. Fui minacciato “se non vuoi andartene, smetterai di giocare”. Allora mi sono arrabbiato. Mi chiamò Vinicio, all’epoca allenatore della Lazio, e mi convinse a firmare per i biancocelesti».«Io sto con Pallotta. Tutti che aspettano il nuovo presidente, ma cosa pensano i tifosi che arriva e mette i soldi? Uno viene dall’America e pensa di venire qui a perdere i soldi? Pallotta è alla Roma da 10 anni, si è qualificato spesso in Champions League e qualche volta anche in Europa League».«Ma in Italia chi vince? A ciclo, vincono sempre le stesse che sono Juventus, Inter e Milan. La Roma ha fatto il record di punti per due volte, trovando una Juventus stratosferica che fece 102 punti, senza quella squadra la Roma avrebbe vinto 2-3 campionati».