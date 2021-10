Leandro Cufrè, ex difensore della Roma, parla al sito ufficiale del club giallorosso: "Oggi il mio cuore è giallorosso. Lì ho vissuto i migliori anni della mia carriera e della mia vita. Roma rimarrà sempre nel mio cuore e quando posso ci torno. Cos'ha la Roma in particolare? I tifosi sono meravigliosi. La città vive per il calcio. E la squadra ha il suo dna che dovrebbe essere sempre rispettato. Chi gioca nella Roma deve dare sempre tutto. Poi può giocare male, perdere, ma l’impegno non deve mai mancare per quella gente allo stadio. Io, nel mio piccolo, ho sempre cercato di rispettare questo codice. E la squadra l’ho sempre difesa. Pure quando venivano a casa nostra a fare i padroni. O, almeno, provavano a farli".