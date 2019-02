Traianos Dellas, ex difensore della Roma, parla a Centro Suono Sport di Manolas, suo connazionale e centrale difensivo giallorosso: "Kostas sta facendo una carriera meravigliosa, lo conosco molto bene, perchè hai iniziato a giocare al mio fianco all’AEK Atene, è cresciuto moltissimo, ha delle caratteristiche importanti per fare il centrale di difesa. Per me è uno dei migliori al mondo, è una colonna della Roma. Non so cosa farà in futuro, qui al momento non sono arrivate notizie particolari sul suo futuro. Secondo me Kostas può diventare un giocatore importantissimo per la Roma, non ha nessun motivo per lasciare la Roma, so che sta benissimo nella capitale, non ha motivi per andare via. Mi ricordo la sua emozione dopo il gol che aveva fatto col Barcellona, ho fatto il tifo per lui e per la Roma ovviamente, peccato che non si sia raggiunta la finale di Champions".