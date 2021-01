Seydou Doumbia riparte da Malta. L’attaccante ivoriano ha raggiunto l’accordo con l’Hamrun Spartans, club in questo momento al primo posto in classifica della Premier League locale. L’ex romanista, autore di due gol in 14 presenze tra il gennaio e il giugno del 2015, era svincolato dallo scorso marzo, quando assieme ad altri otto compagni di squadra lasciò gli svizzeri del Sion dopo aver rifiutato la cassa integrazione