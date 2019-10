Clement Grenier, centrocampista ex Roma, ora al Rennes, parla in vista del ritorno all'Olimpico per sfidare la Lazio in Europa League al Corriere dello Sport: "Il primo ricordo che mi lega a Roma? Potrebbe sembrare banale, ma senza alcun dubbio il senso d’accoglienza che ho percepito in città. I tifosi hanno fatto la loro parte al mio arrivo a Fiumicino, sono stati eccezionali, ma in generale a Roma mi sono sentito a casa sin da subito ed è una sensazione che ho avuto la fortuna di condividere con la mia famiglia. Ovviamente non vedo l’ora, tornare all’Olimpico è una grande emozione, sono contento di questa opportunità, anche se ovviamente cosciente che la sfida non sarà affatto facile".