Hector Moreno, difensore dell’Al Gharafa, visto, poco, in Italia con la maglia della Roma, parla a TUDN, rivivendo la sua carriera e un grande rimpianto: “Sicuramente sarebbe stato differente dato che non c’erano solo dei colloqui con il Barcellona, ma avevo la possibilità di firmare prima della Coppa del Mondo 2014 in Brasile. Mi sentivo molto bene sotto tutti i punti di vista. Avrei potuto firmare per qualche altre squadra, ma non pensavo di essere pronto per partire. Il Mondiale del 2014? È stata un’esperienza incredibile, l’unica cosa che cambierei non è l’infortunio, ma la sconfitta con l’Olanda agli ottavi di finale. La tibia ora è più forte rispetto a prima e anche quell’esperienza mi ha portato ad essere quello che sono oggi”.