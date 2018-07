Julio Sergio, ex portiere della Roma, parla di Alisson, prossimo al trasferimento al Liverpool, a Radio Radio: "Il ragazzo voleva bene alla Roma, ma ci sono tanti soldi in ballo, sia per la società che per lui. È impossibile non fare la trattativa. Sarà il portiere più pagato al mondo, per la società sono tanti soldi. La Roma non è ancora al livello del Liverpool in Europa. La Roma sta per arrivarci e secondo me lo farà presto, ma ancora manca qualcosa".