Lunedì scorso il mondo del calcio si è riunito all’hotel Principe di Savoia di Milano per un evento benefico a favore delle famiglie coinvolte nel crollo del ponte Morandi di Genova. Promosso da Alessandro Moggi, “United for Genova” ha raccolto 115 mila euro. Ma il pezzo forte è stata l’asta che ha coinvolto i 300 invitati tra calcio, istituzioni e spettacolo. Come riporta Fuorigioco, il magazine de “La Gazzetta dello Sport”, il più scatenato è stato Keita Balde, interista ex Lazio che ha offerto più di 6mila euro per gli scarpini di Totti, ma è stato battuto da Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, romano e romanista.