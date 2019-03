Monchi, nuovo direttore sportivo del Siviglia, parla in conferenza stampa, tornando sull'esperienza alla Roma, terminata dopo l'eliminazione in Champions per mano del Porto: "Credo che Pastore ancora possa fare quello che ha dentro di sé, è stata una stagione particolare è vero, con tanti infortuni, ma sono convinto che possa ancora fare la differenza. Per quanto riguarda Gonalons, qui a Siviglia sono contentissimo con lui. Ha avuto due infortuni brutti, ma ogni volta che scende in campo fa prestazioni di alto livello. Non è il momento però di parlare di questo, fino al 30 giugno è un giocatore del Siviglia e poi si vedrà".



SU TOTTI - Monchi non parlò dopo l'eliminazione in Europa, ora spiega il motivo: "​Penso che in quel momento la persona che ha parlato, Totti, potesse inviare un messaggio ancora più potente. Francesco sta crescendo tantissimo come dirigente, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per lui".