Mirko Pigliacelli, portiere dell'Hammarby, parla a Il Romanista sul suo passato giallorosso: "La Roma in cui mi ero affacciato per gli allenamenti era una Roma di romani, poi c'è stato il periodo dei tanti stranieri. Adesso però vedo un'aria diversa, mi sembra che pian piano i romani stanno tornando. Forse ero capitato nel periodo sbagliato. Con Ranieri avevo fatto un ritiro precampionato, a Riscone di Brunico. Ho il rimpianto di non aver mai giocato una partita ufficiale con la Roma, dopo tutti quegli anni nel vivaio. E di non aver mai giocato con due campioni come Totti e De Rossi, anche se mi sono allenato con loro tante volte. Della Roma, in televisione, non mi perdo mai una partita".



SU LUIS ENRIQUE - "Per il suo modo di giocare sarei andato benissimo. Ma forse ha avuto proprio il modo, di pensarci: era un periodo delicato, non c'era tempo per pensare a fare felice un piccoletto".