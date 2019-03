Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, parla a Sky Sport per ricordare Davide Astori: "Era molto forte, faceva uscire bene la palla col sinistro e giocava bene in anticipo. Quando uscirono le prime notizie, De Rossi venne nel mio ufficio. Mi chiese: "State davvero prendendo Astori?". Gli risposi che ci stavamo provando, lui mi disse "Dobbiamo prenderlo per forza, perché oltre ad essere un giocatore forte è un grande compagno di squadra". Alla Fiorentina gli hanno dato subito la fascia perché lui, psicologicamente, era un vero capitano".