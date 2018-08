Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, parla a La Provence di Kevin Strootman: "Kevin è fortissimo, è un guerriero e potrebbe migliorare qualsiasi centrocampo d' Europa. Ora non so se ci sia la possibilità che diventi un calciatore del Marsiglia, ma nel caso ci fosse sarei contento per Rudi (Garcia, ndr)".