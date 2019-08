Kevin Strootman, centrocampista del Marsiglia, parla a Sky Sport dopo il ko in amichevole contro il Napoli: "Roma? Sarà un futuro diverso per il club. Io spero che la Roma possa fare bene perché ho giocato cinque anni lì e sono rimasto legato alla città. Se mi manca? Certo. De Rossi e Totti erano la Roma, ma la proprietà ha deciso così, ha cambiato strada. Spero che Daniele possa fare bene in Argentina".