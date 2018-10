Kevin Strootman, centrocampista del Marsiglia, parla a Voetbal International, spiegando la sua scelta di abbracciare il progetto dell'OM: "La presenza di Rudi ha giocato un ruolo chiave. Lo conoscevo da quando ero alla Roma e lui voleva solo me. Il club ha fatto di tutto per prendermi e l’allenatore mi ha chiamato più volte per dirmi che aveva bisogno di me. Per ora le prime esperienze sono positive con il Marsiglia, ma solo più avanti potremo trarre delle conclusioni".