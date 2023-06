In attesa dei riscatti importanti (vedi Kluivert e Perez) la Roma saluta definitivamente Ruben Providence. Il 21 enne, infatti, è stato riscattato dall'Hartberg per 300 mila euro. Arrivato lo scorso agosto in prestito l'attaccante ha giocato 21 partite con il TSV, segnato sei volte e contribuito con quattro assist per la permanenza in massima seria del club arrivato decimo. "Il club è molto felice di poter continuare sulla strada che abbiamo intrapreso con Ruben Providence e speriamo che il giocatore ci porti molta gioia anche in futuro", la nota dell'Hartberg.