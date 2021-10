La Roma non molla la battaglia contro la Lega per l'inno. Solo nn ritardo di un paio di minuti nell’ingresso in campo delle squadre ha evitato, infatti, che il club mandasse la canzone Roma, Roma, Roma cantata da Venditti dopo quello ufficiale della Lega Calcio. Tutto questo nonostante l'ammonizione da parte della stessa Lega che aveva minacciato multe visto che l'episodio era già andato in scena con l'Udinese. La Roma avrebbe replicato ieri sera con l'Empoli ma un paio di minuti di ritardo nell'ingresso delle squadre ha rovinato il tutto. Anzi no. Perché il piccolo ritardo ha trasformato il momento dell’inno “Roma Roma Roma” in un’esperienza unica per i 32 mila presenti sugli spalti dell’Olimpico. . Il ritardo ha costretto la società a far ascoltare solo le prime note dell’inno: a quel punto i tifosi, incitati dallo speaker, hanno proseguito senza musica, per la gioia di Mourinho e dei giocatori che hanno apprezzato e applaudito a lungo uno di quei momenti che si vedono raramente oggi negli stadi.