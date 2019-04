Per sostituire Icardi i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Edin Dzeko. Dzeko ha il contratto in scadenza nel 2020 e con i giallorossi guadagna 4.5 milioni. Non costerebbe moltissimo e l’Inter vorrebbe strapparlo alla Roma con un’offerta da 10-15 milioni. Dalle parti di Trigoria la valutazione dell’attaccante è molto più alta e nell’eventuale affare potrebbero rientrare delle contropartite come in occasione della trattativa Nainggolan. Piace il portiere Radu attualmente al Genoa, ma l'Inter potrebbe inserire Joao Mario ovviamente più conguaglio.