La Roma pensa al futuro. E il futuro passa da Nicolò Zaniolo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul talento giallorosso, con il club capitolino che deve fare le giuste valutazioni. Il motivo? La Roma, in caso di cessione del classe '99, dovrebbe girare all'Inter il 15% de prezzo finale. E se il Bayern dovesse convincere Pallotta con 50 milioni, 7,5 andrebbero ai nerazzurri.