L’Everton è disposto a salutare Moise Kean, ma non vuole regalare il giovane attaccante. Per questo la Roma, come scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe già formulato un’offerta da proporre al club inglese: prestito di un anno con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. I ‘Toffees’ ci pensano, ma nel frattempo hanno posato gli occhi su Cengiz Under su indicazione di Ancelotti che lo segue da tempo. Il calciatore potrebbe lasciare la capitale nella prossima sessione di calciomercato e forse, potrebbe farlo proprio per uno scambio che porterebbe Kean da Fonseca.