Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato a ESPN della convocazione da parte della nazionale olandese: "Non guardo mai la mail, poi mi ha chiamato il mio agente ed è stata una sorpresa. Certo che non mi arrendo mai, ma a un certo punto è meglio accettarlo piuttosto che controllare la lista tutte le settimane. Sono passati 5/6 anni dall'ultima convocazione. Ora sono tornato, ma a sorpresa. Ho 27 anni, non sono più un ragazzino. E' bello ma non solo per me, anche Janssen è di nuovo in lista, Clasie è tornato dopo tanto tempo. Quindi semplicemente è tutto bellissimo. Poi in questo modo capisci che non sei ancora fuori dai giochi".