Justin Kluivert non ha superato lo sbarramento dai pre-convocati alla lista definitiva dei chiamati da Ronald Koeman per le gare contro Germania e Belgio. Lo scorso 26 settembre, tra i 30, c'era anche l'attaccante giallorosso andato a segno per la prima volta da romanista in Champions. Nella lista diffusa oggi, invece, non figura più Justin Kluivert.