La Roma sta cercando di convincere Alisson Becker a firmare il rinnovo di contratto e rimanere quindi nella prossima stagione. Se la missione dovesse fallire però, Monchi sta studiando le alternative. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è stato un sondaggio per Alex Meret, portiere di proprietà dell'Udinese reduce da una stagione in prestito alla SPAL. Per l'estremo difensore classe '97 la richiesta dei friulani oscilla intorno ai 20 milioni di euro.