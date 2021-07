Si allena in solitudine a Trigoria ormai da lunedì, visto il regime di quarantena cui è stato sottoposto dopo l'arrivo dal Sud America, ma l'ufficialità dell'acquisto di Matias Vina da parte della Roma non è ancora arrivata. A rallentare l'espletamento di tutte le pratiche la modalità di pagamento scelta dai giallorossi. La ratifica del trasferimento - affidato a una finanziaria - del laterale sinistro dovrebbe arrivare in giornata.