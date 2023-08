Vendere per comprare. È quello che i nostri club stanno imparando a fare sempre di più in un mercato difficile e pieno di concorrenti. È quanto fatto, egregiamente, dalla Roma negli ultimi anni. La cessione di Roger Ibanez all’Ah-Ahli è stata accolta in maniera positiva dai tifosi giallorossi, contenti di incassare una cifra vicino ai 30 milioni per un giocatore dal gran potenziale ma che spesso si è macchiato di alcuni errori. E che era già scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho.



L’addio del brasiliano è solo l’ultimo di una lunga serie per la Roma, brava a pescare talenti in giro per il mondo e rivenderli a peso d’oro. Di seguito vi presentiamo una lista delle cessioni giallorosse più remunerative per il club.