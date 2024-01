Roma, la clamorosa motivazione per le 3 giornate a Mancini. Ecco dove le sconterà

Tre giornate di squalifica, da scontare ovviamente in Coppa Italia, ma che sono pesantissime per Gianluca Mancini e che, soprattutto, sono clamorose nella motivazione che ne dà il Giudice Sportivo nel suo comunicato ufficiale. Il capitano giallorosso, infatti, oltre ad aver insultato l'arbitro Orsato in due occasioni, di cui una in campo e una davanti al suo spogliatoio, ha anche intimato ai compagni di squadra di non stringere la mano all'arbitro a fine gara.



LA MOTIVAZIONE UFFICIALE - Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00



MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all'Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività.