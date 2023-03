Paulo Dybala è di certo il calciatore della Roma con più talento e di conseguenza più richieste sul mercato. Come riportato da Don Diario, la clausola rescissoria da 12 milioni presente nel contratto fa gola a molte big del calcio europeo tra cui il Real Madrid. I Blancos stanno monitorando la situazione legata alla Joya e non è esclusa un'offensiva quest'estate. Dopo il passaggio a zero alla Roma lo scorso luglio, Dybala ha dato ampie garanzie di rendimento, anche dal punto di vista della tenuta fisica, collezionando 13 gol e 8 assist in 29 partite giocate.