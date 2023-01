Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma ha pareggiato l’ultima trasferta di Serie A e non impatta due partite esterne di fila nella massima competizione da settembre 2019, quattro in quel caso. I giallorossi inoltre hanno tenuto solo una volta la porta inviolata nelle sette sfide più recenti lontano dall’Olimpico, dopo aver collezionato tre clean sheet in altrettante precedenti.