La Roma è stata la prima squadra Italiana a schierarsi apertamente contro la Superlega. Il comunicato giallorosso che recita: "questo progetto rappresenta un'inaccettabile attacco al calcio europeo" non è passato inosservato e sono stati molti i tifosi romanisti a storcere un po' il naso per questa decisa presa di posizione del club. Come riporta ForzaRoma.info a tenere banco nella mente della gente giallorossa è soprattuto il ricordo, ancora fresco, di ciò che è successo nella finale di Europa League contro il Siviglia: "Potreste gentilmente spiegarmi che cosa abbiamo da spartire con la Uefa dopo quanto accaduto il 31/05? Si può sapere?" o ancora "Ci hanno aiutato molto, sia a Budapest e in tutto quello che è successo dopo, sia con con un FFP che ci sta strangolando da 2 anni". La maggioranza dei tifosi, dunque, non è d'accordo con la decisione intrapresa dal club: "State proteggendo chi ci ha rubato il sogno di una vita". C'è chi va più sul leggero: "Perdiamo una grande opportunità" e chi, invece, critica aspramente la scelta dei Friedkin: "Basta andare a braccetto con Uefa e Fifa".